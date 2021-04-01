شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مواجهات منتخب مصر والمنافس الأول فى تصفيات كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقب نجاح المنتخب المصرى لكرة القدم في التأهل لنهائيات البطولة الأفريقية المقرر إقامتها العام المقبل بالكاميرون، يدخل الفراعنة في تحدي جديد الصيف المقبل عندما يستهل مشواره في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العام المقرر إقامتها في قطر العام المقبل.

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ونجح 19 منتخبا في حسم التأهل للبطولة الأفريقية، من بينها 7 منتخبات عربية، وذلك لأول مرة في تاريخ البطولة وهى:

المجموعة الأولى: مالي، غينيا

المجموعة الثانية: بوركينا فاسو، مالاوي

المجموعة الثالثة: غانا، السودان

المجموعة الرابعة: جامبيا، الجابون

المجموعة الخامسة: المغرب، موريتانيا

المجموعة السادسة: الكاميرون، الرأس الأخضر

المجموعة السابعة: مصر، جزر القمر

المجموعة الثامنة: الجزائر، زيمبابوي

المجموعة التاسعة: السنغال، غينيا بيساو

المجموعة العاشرة: تونس، غينيا الإستوائية

المجموعة الحادية عشرة: كوت ديفوار (ساحل العاج)، إثيوبيا

المجموعة الثانية عشرة: نيجيريا.

ومن المقرر أن يستهل المنتخب المصرى مشواره في تصفيات كأس العالم بمواجهة أنجولا ضمن منافسات المجموعة السادسة والتي تضم منتخبات ليبيا وأنجولا والجابون.

وتحدد شهر يونيو المقبل لإقامة مباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس العالم بالقاهرة.

ومن المعروف أن هناك 10 مجموعات سيتأهل متصدريها إلى تصفيات نهائية بحيث يلتقي متصدر كل مجموعة مع متصدر آخر بنظام مباراة الذهاب والإياب ليتأهل 5 فائزين بنتيجتها إلى كأس العالم.