شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نتائج صادمة في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتمت مساء أمس الجولة الثالثة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، والتي تشهد مشاركة 55 دولة مقسمة على 10 مجموعات، لتحديد 13 صاعدًا للمونديال من القارة الأوروبية.

وشهدت مباريات التصفيات العديد من النتائج الصادمة والمفاجئة للمتابعين، وهو ما نستعرضه في السياق التالي حول أبرز 5 نتائج «صادمة» حدثت في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

5- سلوفينيا 1: 0 كرواتيا

بداية صادمة لوصيف بطل المونديال الأخير، بالسقوط خارج قواعده ضد المنتخب السلوفيني.

كرواتيا (المصنف الـ11 على العالم) وعلى الرغم من حضور أغلب نجوم المنتخب، إلا أنهم فشلوا في فك شفرات دفاع المصنف رقم 62 على العالم، مع تألق لافت (ومعتاد) من حارس أتلتيكو مدريد وقائد المنتخب السلوفيني، يان أوبلاك.

4- قبرص 1: 0 سلوفينيا

البداية القوية للمنتخب السلوفيني لم تدم كثيرًا، فسقط المنتخب في الجولة الثانية أمام المنتخب الروسي خارج القواعد (2-1)، لكن المفاجأة الكبرى كانت الخسارة من المصنف رقم 100 على العالم، المنتخب القبرصي، بنتيجة 1-0، في ثالث جولات التصفيات.

3- تركيا 4: 2 هولندا

كانت بداية التصفيات، ويا لها من بداية للمنتخب التركي الذي حقق انتصارًا كبيرًا على المنتخب الهولندي في مباراة شهدت تألق المهاجم بوراك يلماز الذي أصبح أول لاعب يسجل هاتريك في مباراة رسمية ضد المنتخب الهولندي، منذ الألماني كلاوس ألوفس في عام 1980.

المنتخب التركي واصل انطلاقته القوية وهزم المنتخب النرويجي في الجولة التالية بنتيجة 3-0، لكن تظل المباراة الافتتاحية هي العلامة الأبرز لهم في مفاجآت التصفيات حتى الآن.

2- جمهورية أيرلندا 0: 1 لوكسمبورج

المصنف رقم 98 على العالم يحقق انتصار غير متوقع على الإطلاق في قواعد المنتخب الأيرلندي، ليكون ذلك هو الانتصار الثاني لهم فقط في 67 مباراة لعبوها خارج قواعدهم في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم، والأول لهم خارج القواعد في التصفيات منذ الفوز على سويسرا بنتيجة 1-0 في سبتمبر 2008.

1- ألمانيا 1: 2 مقدونيا الشمالية

شكلت المواجهة الأولى على الإطلاق بين المنتخبين حدوث نتيجة تاريخية بفوز الضيوف (المصنف رقم 65 في العالم) على المنتخب الكبير (المصنف رقم 13).

لم يكن فوز مقدونيا الشمالية هو الأول فقط على ألمانيا، بل كان أيضًا أول خسارة للمنتخب الألماني في تصفيات كأس العالم منذ الخسارة في عام 2001 (ضد منتخب إنجلترا) وبعد 35 مباراة متتالية في تصفيات المونديال لم يعرف فيها منتخب المانشافت طعم الهزيمة (30 فوز و5 تعادلات).