شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات مثيرة فى صفقة انتقال هالاند إلى برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفيو» الإسبانية، عن اقتراب برشلونة من إتمام صفقة المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

وأشارت الصحيفة إلى تواجد مينو رايولا وكيل اللاعب، بالإضافة إلى والده في برشلونة لإتمام الصفقة عقب عدة اجتماعات مع إدارة بوروسيا دورتموند.

وأعلنت الصحيفة وصولهم إلى مطار الرحلات الجوية الخاصة «إلبرات» وتم اصطحابهم من جانب سيارة يقودها السائق المعتاد وموظف الأمن لرئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا.

ويعتبر هالاند هو الهدف الأكبر لكل للأندية الكبري الحالية ونادي برشلونة بالنظر لحاجة الفريق لتعزيز مركز المهاجم تسعة.