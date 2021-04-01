شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب سيراميكا يعلن جاهزية محسن ونبيل لمواجهة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا، جاهزية الثنائى أحمد محسن، ومحمود نبيل لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للمشاركة في لقاء الإسماعيلي المقبل بمسابقة الدوري الممتاز.

وأشار الطبيب إلى أن اللاعبين شاركا بشكل طبيعي في تدريب الفريق الأخير، وباتا جاهزين للقاء الدراويش من الناحية الطبية بعد تعافي أحمد محسن من خشونة في الركبة، ومحمود نبيل من شد في العضلة الضامة.

ويستعد سيراميكا كليوباترا للقاء الإسماعيلي، الذي يقام في التاسعة مساء السبت، على ملعب الدراويش، ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة والأخيرة في الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.