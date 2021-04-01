شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بجاهز المنتخب يكشف موعد افتتاح البطولة الأفريقية بالكاميرون و الختام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كثر الجدل عن موعد انطلاق نهائيات بطولة الامم الأفريقية المقرر اقامتها بالكاميرون، فبهدما كان مقررا لها فى يناير الماضي، وجاءت ظروف فيرس كورونا ليضرب اقامة معظم البطولات الكبري ليتم تاجيل البطولة الأفريقية .

وكان قد نجح 19 منتخبا فى حسم التأهل ، من بينها 7 منتخبات عربية، وذلك لأول مرة في تاريخ البطولة:

المجموعة الأولى: مالي، غينيا

المجموعة الثانية: بوركينا فاسو، مالاوي

المجموعة الثالثة: غانا، السودان

المجموعة الرابعة: غامبيا، الغابون

المجموعة الخامسة: المغرب، موريتانيا

المجموعة السادسة: الكاميرون، الرأس الأخضر

المجموعة السابعة: مصر، جزر القمر

المجموعة الثامنة: الجزائر، زيمبابوي

المجموعة التاسعة: السنغال، غينيا بيساو

المجموعة العاشرة: تونس، غينيا الإستوائية

المجموعة الحادية عشرة: كوت ديفوار (ساحل العاج)، إثيوبيا

المجموعة الثانية عشرة: نيجيريا .

وكشف عضو بجهاز المنتخب الوطني المصري أنه تحدد شهر يناير من العام المقبل 2022 لاقامة نهائيات البطولة ، وقال : وافقت اللجنة التنفيذية على المواعيد المقترحة لقرعة كأس الأمم الأفريقية على اقامة النهائيات من 9 يناير 2022 ويكون موعدا لافتتاح البطولة ، وأن يكون الختام يوم 6 فبراير 2022).