شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يواجه المقاولون العرب في دوري الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩ ضيفاً على المقاولون العرب، اليوم الخميس، في المباراة التي تقام بالجبل الأخضر، ضمن الجولة السادسة من المرحلة النهائية لدوري الجمهورية للشباب.

المباراة تقام بعد صدور قرار مجلس الوزراء باستئناف مسابقات الناشئين مرة أخرى، عقب ايقافها بشكل مؤقت منذ شهر فبراير الماضي.

يدخل الأهلي اللقاء و في رصيده ١٠ نقاط ، جمعها من الفوز في ٣ مباريات والتعادل في مباراة واحدة.

افتتح شباب الأهلي المرحلة النهائية بالتعادل مع الإسماعيلي ١ - ١، ثم فاز على سموحة ٢ - صفر، وعلى بيراميدز ١ - صفر، وعلى الإنتاج الحربي ٣ - ١، مسجلاً ٧ أهداف مقابل هدفين في مرماه، ولم تكن له مباراة ضمن الجولة الثانية.

وتضم المرحلة النهائية لدوري الجمهورية إلى جانب الأهلي كل من الإسماعيلي والزمالك والإنتاج الحربي وسموحة والمقاولون العرب وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا وإنبي.