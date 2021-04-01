شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة .. معسكر مغلق لسموحة قبل مواجهة المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الكروى الأول بنادى سموحه اليوم استعداداته لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ17 من بطولة الدورى، والتى يستضيفها ستاد المقاولون العرب.

ويسعى سموحة لحصد نقاط المباراة الثلاث كعادة الفريق للمنافسة على المراكز المتقدمة في جدول الدورى،ويحتل سموحة المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة وبفارق 3نقاط فقط عن المربع الذهبى.

ويختتم الفريق تدريباته اليوم قبل السفر إلى القاهرة للدخول فى مسعكر مغلق الليلة، بأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة لمنع تعرض اللاعبين للأرهاق.

وسيعلن أحمد سامى عقب انتهاء التدريب الختامى قائمة اللاعبين الذين سيخوض بهم اللقاء والتى ستكون 20 لاعباً فقط لأسباب فنية.

وعكف أحمد سامى المدير الفنى لسموحة على دراسة مباريات المقاصة للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق قبل ملاقاتهم مع عودة الدوري، حيث كثف سامى جلساته النفسية مع لاعبيه خلال فترة توقف الدوري بغية تجهيزهم لمواجهة المقاصة عقب عودة المسابقة وهى المباراة التى تمثل تحدياً من نوع خاص فى مسيرة صعود الفريق إلى المربع الذهبى فى ظل تقارب النقاط بين الفريقين ، وحرص سامى على مطالبة لاعبيه باستمرار الأداء الجماعى الذى قدموه فى المباريات الماضية بالدورى للوصول إلى الهدف المطلوب.

ويحتل سموحه المركز الثامن بجدول الدوري برصيد 22 نقطة بعدما خاض 15 مباراة فاز فى 4مواجهات وتعادل في 10 وخسر لقاء وحيد ويحتل حسام حسن مهاجم الفريق صدارة هدافى الدورى برصيد 8 أهداف.