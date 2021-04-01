شكرا لقرائتكم خبر عن أنطوي يعود لتدريبات بيراميدز قبل السفر للمغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم الدولي الغاني جون أنطوي في تدريبات فريق الكرة بنادي بيراميدز صباح اليوم، قبيل السفر إلى المغرب لمواجهة الرجاء في كأس الكونفدرالية الأفريقية. وأنهى أنطوي مهمته الدولية مع المنتخب الغاني خلال فترة التجمع الدولي الأخيرة في شهر مارس، قبل العودة للقاهرة، والمشاركة في المران الأخير للفريق والذي يسبق السفر إلى المغرب.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره الرجاء المغربي في السادسة من مساء الأحد المقبل باستاد محمد الخامس بمدينة كازبلانكا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.وخاض الفريق تدريبا استمر لمدة ساعة وربع اشتمل على مجموعة وحدات فنية وبدنية وتقسيمة، قبل السفر عصر اليوم إلى المغرب بطائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للبعثة لتوفير الوقت والجهد قبل مباراة الرجاء الهامة.