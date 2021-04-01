شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يختتم تدريباته بالقاهرة قبل السفر للمغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم فريق الكرة بنادي بيراميدز تدريباته ظهر اليوم بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة قبيل السفر إلى المغرب لمواجهة الرجاء في إطار مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. وخاض الفريق تدريبا استمر لمدة ساعة وربع اشتمل على مجموعة وحدات فنية وبدنية وتقسيمة، قبل السفر عصر اليوم إلى المغرب بطائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للبعثة لتوفير الوقت والجهد قبل مباراة الرجاء الهامة.

وشهد المران مشاركة الغاني جون أنطوي في التدريبات بعد عودته من معسكر بلاده، فيما يلتحق البوركيني إيريك تراوري بالبعثة في كازبلانكا قادما من بوركينا فاسو بعد انتهاء معسكر منتخب بلاده. ويحل بيراميدز ضيفا في السادسة من مساء الأحد على الرجاء المغربي بملعب محمد الخامس بمدينة كازبلانكا في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.