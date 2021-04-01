شكرا لقرائتكم خبر عن الدورى الممتاز يعود غدا بصراع ساخن للهروب من شبح الهبوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود غدا الدورى الممتاز المصرى لاستئناف نشاط مبارياته عقب انتهاء المنتخب الوطني من مبارياته في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة الأمم المقرر انطلاقها العام المقبل والتى أهلته لصدارة المجموعة و التاهل لنهائيات البطولة الأفريقية

ومن المقرر ان تقام الجمعة المقبل مباراتين في الدورى الممتاز، حيث من المقرر ان يلتقي فريقي وادي دجلة مع الإنتاج الحربي عند الخامسة مساء، ثم يلتقي مصر المقاصة مع سموحة عند السابعة مساء، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لبطولة الدورى المصري الممتاز لكرة القدم.

ويتم استكمال مباريات الجولة يوم السبت بمباراتين الأولى تجمع المصري مع طلائع الجيش، والثانية سيراميكا ضد الإسماعيلي.

ومن المقرر ان يلتقي الاهلى مع النصر في كأس مصر عقب انتهاء مبارياته الأفريقية بينما يلتقي الزمالك مع حرس الحدود في نفس البطولة.