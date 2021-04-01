شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تعرض تنظيم الأولمبياد مع جارتها الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت سلطات مدينة سول، اليوم الخميس، إن كوريا الجنوبية تقدمت بعرض إلى اللجنة الأولمبية الدولية، لاستضافة ألعاب 2032 بالاشتراك مع جارتها كوريا الشمالية، في محاولة للحفاظ على آمالها، رغم تقدم برزبين في السباق على نيل هذا الشرف.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية، قد أعلنت بالفعل أن المدينة الأسترالية، هي خيارها المفضل لاستضافة الألعاب، لكن هذا لا يعني بالضرورة اختيارها بشكل نهائي.

ووافق الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، على التقدم بعرض لاستضافة الألعاب، خلال اجتماع قمة في بيونجيانج عام 2018، رغم واقع توتر العلاقات منذ 2019.