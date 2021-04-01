شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات في انطلاق الأسبوع الـ 19 لدوري الدرجة الأولى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق مساء الجمعة مواجهات الأسبوع التاسع عشر لمسابقة دوري الدرجة الأولى باقامة ثلاث مباريات، حيث يستضيف نادي العروبة على ملعبه، نادي مسافي الساعة 17:45، ويحل نادي مصفوت ضيفاً على نادي العربي، فيما يلتقي نادي الحمرية مع نادي التعاون على ملعب الحمرية، وتُلعب المباراتان الساعة 17:50.

وتُستكمل مباريات الأسبوع التاسع عشر مساء يوم بعد غد السبت بإقامة مباراتين، في المباراة الأولى يواجه نادي دبا نادي الذيد على ملعب الذيد، وفي الثانية يستضيف نادي الإمارات على ملعبه نادي دبا الحصن، وتُلعب المباراتان الساعة 17:45.

ويتصدر نادي العروبة قمة جدول المسابقة برصيد 34 نقطة بفارق الأهداف عن البطائح (ثانياً)، يليهما الإمارات (ثالثاً) 33 نقطة، ودبا (رابعاً) 25 نقطة، دبا الحصن (خامساً) 24 نقطة، العربي (سادساً) 19 نقطة، وبرصيد 18 نقطة حل الحمرية (سابعاً)، والتعاون (ثامناً)، يليهما مصفوت (تاسعاً) 16 نقطة، ومسافي (عاشراً) 15 نقطة، والذيد (أحد عشر) وله نقطتان.