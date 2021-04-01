إستدعاء شيكابالا و حازم إمام في واقعة اقتحام مباراة سلة الزمالك و الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل 10 متهمين في واقعة اقتحام صالة عبد الرحمن فوزي بميت عقبة، أثناء مباراة الأهلي والزمالك بدوري السلة، بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم.

طلبت جهات التحقيق التحريات لإيضاح دور كل من محمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما وحازم إمام وهشام يكن، وسماع أقوالهم حول تلك الأحداث، والاستعلام من الاتحاد المصري لكرة السلة عما إذا كان قد صدر ثمة قرارات لمنع حضور الجماهير لفعاليات الأنشطة الرياضية التي ينظمها الاتحاد من عدمه، والاستعلام من إدارة نادي الزمالك عما إذا كان أي من المتهمين الوارد ذكرهم من الأعضاء العاملين بالنادي من عدمه أو العاملين بالنادي.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت الثلاثاء الماضي القبض على عدد من مقتحمي صالة عبد الرحمن فوزي بميت عقبة أثناء مباراة الأهلي والزمالك بدوري السلة.