نجم الأبيض السابق "أبو رجيلة" عن أزمات الزمالك: «كله ضرب ضرب مفيش شتيمة.. والمجلس مجبش معاه ناس بتفهم كورة»

الشارقة - اميمة ياسر - وصف محمود أبو رجيلة نجم الزمالك السابق الأحداث التي تمر بها القلعة البيضاء بجملة «كله ضرب ضرب مفيش شتيمة»، مشددا على أن الأحداث الصعبة تتوالى على قلعة ميت عقبة وكأنه ابتلاء من عند الله.

كله ضرب مفيش شتيمة



وقال أبو رجيلة في تصريحات عبر راديو أون سبورت أف أم مع الإعلامي أحمد خيري: «رغم الأزمات إلا أن الله من على نادي الزمالك بالعديد من الخيرات، ويمتلك فرقا قوية على مستوى جميع الألعاب سواء في القدم أو السلة أو اليد، وتحقق الانتصارات وسط كل تلك الأزمات».

وأضاف نجم الزمالك السابق: «الزمالك لديه أزمات كبيرة داخل الإدارة ويحتاج جلسات عديدة من أجل ترتيب البيت، والأزمة أن المجلس الجديد مجبش معاه ناس بتفهم كورة علشان يساعدوا المستشارين، لأنهم ناس محترمين ولكن خبراتهم في الكورة قليلة معرفش ايه السبب في رحيل أيمن يونس وعبد الحليم علي». حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

الزمالك يستعد لمواجهة مولودية الجزائر

ويستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر في التاسعة مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطتين، خلف الترجي التونسي المتصدر برصيد 10 نقاط، ويحل مولودية الجزائر بالمركز الثاني برصيد 8 نقاط، فيما يتذيل المجموعة فريق تونجيث السنغالي برصيد نقطة وحيدة.

كارتيرون تولى المسؤولية بدلا من باتشيكو



وتولى الفرنسي باتريس كارتيرون القيادة الفنية للزمالك خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو، وخسر الفريق الأبيض أول مباراة له في الولاية الثانية مع المدرب الفرنسي عندما سقط أمام الترجي التونسي بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمرحلة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وهي الهزيمة التي عقدت موقف الفريق الأبيض بالبطولة الأفريقية.