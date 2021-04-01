شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الغني يتعرض لكدمة في مران الزمالك وسفير مصر بالجزائر يتحدث عن استقبال البعثة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعرض محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لكدمة خلال تقسيمة الفريق اليوم الخميس قبل السفر للجزائر، وحرص الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة على إجراء الإسعافات الأولية للاعب ووضع قطع من الثلج أعلى ركبته، بعد تعرضه لكدمة في إحدى الكرات المشتركة مع يوسف أوباما.
وفضل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون ضم مدافع الفريق لرحلة الجزائر على أن يخضع لاختبار طبي غدا الجمعة، والذي يحدد قدرته على المشاركة في المران الأخير قبل مواجهة المولودية من عدمها.
ويلتقي الزمالك بمنافسه مولودية الجزائر في التاسعة مساء السبت بملعب 5 يوليو، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
من جانبه، كشف السفير أيمن مشرفة سفير جمهورية مصر العربية بالجزائر عن الاستعدادات لاستقبال بعثة الفريق التي ستغادر اليوم، متوجهة إلى هناك لمواجهة المولودية.
وأكد سفير مصر في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للزمالك، أن الأمور مستقرة في الجزائر، والإجراءات الاحترازية والطبية على ما يرام.
وأضاف أن الزمالك سيخوض المران غدا على ملعب 5 جويلية وتم التأكيد على ذلك وترتيب كل الأمور.
وأشار السفير المصري إلى أن القرار الرسمي حتى الآن هو إقامة اللقاء بدون جمهور.