شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة العالم للسلاح فى مصر بدون حضور جماهيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للسلاح للشباب والناشئين التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 حتى 11 أبريل الجارى، بإستاد القاهرة عن عدم حضور أى جماهير لمنافسات البطولة، وذلك خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالإعلان عن تفاصيل استضافة البطولة وذلك بحضور عدد من المسئولين عنها.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للسلاح، خلال المؤتمر عن تطبيق نظام الفقاعة وفقا لتنفيذ إجراءات احترازية مشددة، للحماية من فيروس كورونا ونظام المسابقة.

وحضر عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح المؤتمر الصحفي عن طريق الفيديو كونفرانس لتواجده ضمن ممثلين الإتحاد الدولى فى إجتماعات مستمرة لتنظيم المنافسات.

وتضم قائمة الدول المشاركة فى بطولة العالم للسلاح كلا من: "الجزائر وأنجولا والأرجنتين وأرمينيا والنمسا وأذربيجان وبيلاروسيا وبوليفيا وبلغاريا والبرازيل وكندا وكاب فيردى وتشيلى وكولومبيا وكوستاريكا وكوت ديفوار وكرواتيا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وجمهورية التشيك وفرنسا وإسبانيا وجورجيا وغانا واليونان والصين وإيران والعراق وايسلندا وايرلندا وإسرائيل وجاميكا والأردن وكازاخستان وليبيا ولبنان وليتوانيا ولوكسمبرج وكراجستان وكوريا والكويت ولاتفيا ومولدوفا والمكسيك وناميبيا ونيجيريا وو جزيرة ايسلندا ومقدونيا ونيكواجو وهولندا وعمان وبنما وباراجواي وبيرو والفلبين وبولندا والبرتغال وبورتوريكو وقطر ورومانيا وروسيا وأفريقيا الوسطى وصربيا وسلوفينيا وسلوفاكيا والسنغال والسويد وسويسرا وتونس وتركيا والإمارات وأوكرانيا وأمريكا وأوزباكستان وفينزويلا وتوجو بالإضافة إلى مصر والهند وأوغندا.

وقال الحسينى فى تصريح سابق لليوم السابع، إنه تم إبلاغ فنادق الفقاعة الطبية ببدء العزل لكل المشاركين فى البطولة بدءا من يوم أمس لحماية المتواجدين من فيروس كورونا على غرار بطولة العالم لكرة اليد.

وأكد الحسينى مشاركة مصر فى بطولة العالم للشباب والناشئين بـ42 لاعبا ولاعبة باستاد القاهرة.

وأضاف الحسينى، أن 42 لاعبا هو الحد الأقصى لكل دولة من الدول المشاركة فى المنافسة، مؤكدا مواصلة تنسيق رحلة سياحية للوفود المشاركة بالبطولة، بالتعاون مع وزارة السياحة، حيث أن هذه الرحلة سيتم وضع إجراءات احترازية مخصصة لها خاصة أن بطولة العالم للسلاح تقام بنظام الفقاعة الطبية لحماية المشاركين من فيروس كورونا



