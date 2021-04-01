شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة جاهز طبيا لمواجهة المولودية.. وشيكابالا يشارك في مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتاز عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك الاختبار الطبي الذي خضع له على هامش المران الجماعي اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة امولودية الجزائر المقرر لها بعد غد السبت ضمن مباريات الجولة الـ 5 لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وشارك عبد الله جمعة في المران الجماعي للزمالك، بعد شفائه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا في العضلة الضامة، بعدما خضع لمران تأهيلي أمس تحت إشراف الجهاز الطبي.

كما شارك محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الزمالك في مران الفريق الجماعي، بعدما خضع لتدريبات تأهيلية وبدنية أمس الأربعاء لرفع الحمل البدني له وفقا لرغبة كارتيرون .

فى المقابل قام الفرنسي باتريس كارتيرون ، بإيقاف المران الفني أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء لبعض اللاعبين، وحرص على تصحيح الأخطاء خلال المران الجماعي لتدارك الأمر في المباريات الرسمية، وشرح الأخطاء التي يقع فيها اللاعبون.

بينما خضع لاعبو الزمالك لتدريبات بدنية، وإطالات بمجمع الصالات قبل بداية المران الجماعي اليوم الخميس، ويهدف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لرفع معدل اللياقة الدنية للاعبين خلال الفترة الحالية، وقبل استئناف المباريات الأفريقية، حيث يسافر الفريق اليوم الي الجزائر لمواجهة فريق المولودية السبت ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

فيما عقد كارتيرون جلسة مع معاونيه أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود في حضور مترجمه أحمد شعبان على هامش المران ، وتحدث معهم، عن تفاصيل المران الأخير قبل السفر للجزائر لمواجهة مولودية الجزائر وتحديد أفراد كل مجموعة في تقسيمة الكرة المنتظرة.

كما خصص فرناندو مدرب الأحمال جزء من المران اليوم لتنفيذ بعض التدريبات البدنية، وزيادة قدرات التحمل لدى اللاعبين، عن طريق تدريبات متنوعة جاء جزء منها بالكرة وآخر بدونها، والتي استمرت لمدة نصف ساعة، قبل أن يتولى كارتيرون الشق الفني في الجزء الثاني من المران.

فى الوقت نفسه خصص كارتيرون جزء من مران فريقه لتنفيذ بعض الجمل الفنية أثناء المران، وشرح المدير الفني للاعبيه بعض التكتيك، وكيفية التحول من الدفاع للهجوم، والتي تناوب عليها ثلاثي حراسة المرمى.