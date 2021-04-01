شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف سيدات الاسكواش .. نور الشربيني تبتعد بالصدارة وتقدم سلمى هانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبات فى شهر أبريل الجارى، وواصلت نور الشربيني هيمنتها على صدارة التصنيف للشهر السادس على التوالى، ليرتفع رصيدها إلى 39 شهرا فى صدارة التصنيف بشكل عام، لتبتعد بها عقب تتويجها مؤخراً ببطولة بلاك بول للسيدات.

وكانت نور الشربيني قد تصدرت التصنيف العالمي للسيدات بعد تتويجها ببطولة العالم التى أقيمت تحت سفح الأهرامات فى أكتوبر الماضي، حيث تغلبت فى المباراة النهائية على المصنفة الأولى سابقاً نوران جوهر.

وتأتى نوران جوهر فى المركز الثانى بالتصنيف، بينما تحل نور الطيب رابعا، وهانيا الحمامى فى المركز الخامس وتقدمت سلمى هانى مركزاً لتحتل التصنيف التاسع، واحتلت روان العربي ويثرب عادل المركزين الـ 14 و15 على الترتيب.

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش عن موعد بطولة العالم للرجال والسيدات المقرر إقامتها فى شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر أن تنطلق البطولة فى 10 يوليو المقبل وتستمر حتى 17 من نفس الشهر، وذلك بعد غياب طويل للبطولات علن أمريكا بسبب ظروف انتشار وباء كورونا.

وكان الثنائي المصري علي فرج المصنف الأول عالمياً، ونور الشربيني المصنفة الأولى للسيدات، آخر ثنائي حملا لقب النسخة الأخيرة من كأس العالم التي أقيمت في شيكاغو.

ويعتبر الموسم الماضي موسم استثنائى مر الاسكواش المصرى بالعديد من التحديات والتغييرات، كان أبرزها على صعيد التصنيف العالمى الذى شهد الكثير من التغييرات، وبعد فترة توقف بدأت فى مارس وامتدت حتى سبتمبر كان هناك الكثير من الأحداث التى مثلت تغيراً محورياً فى الاسكواش المصرى والعالمى على السواء، بعد اعتزال اثنتين من أبرز نجوم اللعبة هما رنيم الوليلى ونور الطيب.