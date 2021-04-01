شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي سيراميكا جاهزان لمواجهة الإسماعيلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا ، جاهزية الثنائى أحمد محسن، ومحمود نبيل، لاعبا الفريق ، للمشاركة في لقاء الإسماعيلي المقبل بمسابقة الدوري الممتاز، وأشار إلى أن اللاعبين شاركا بشكل طبيعي في تدريب الفريق الأخير، وباتا جاهزين للقاء الدراويش من الناحية الطبية بعد تعافي أحمد محسن من خشونة في الركبة، ومحمود نبيل من شد في العضلة الضامة.

ويستعد سيراميكا للقاء الاسماعيلي، الذي يقام في التاسعة مساء السبت، على ملعب الدراويش، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر والأخيرة في الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.