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ثنائي سيراميكا جاهزان لمواجهة الإسماعيلى فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا ، جاهزية الثنائى أحمد محسن، ومحمود نبيل، لاعبا الفريق ، للمشاركة في لقاء الإسماعيلي المقبل بمسابقة الدوري الممتاز، وأشار إلى أن اللاعبين شاركا بشكل طبيعي في تدريب الفريق الأخير، وباتا جاهزين للقاء الدراويش من الناحية الطبية بعد تعافي أحمد محسن من خشونة في الركبة، ومحمود نبيل من شد في العضلة الضامة.

 

ويستعد سيراميكا  للقاء الاسماعيلي، الذي يقام في التاسعة مساء السبت، على ملعب الدراويش، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر والأخيرة في الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.

 

فازفريق سيراميكا على منافسه كوكا كولا بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما الاسبوع الماضي على ملعب استاد السويس الجديد.

 

سيطر سيراميكا على مجريات المباراة من البداية إلى النهاية، ونجح شادي حسين فى تسجيل الهدف الأول بالدقيقة التاسعة، وأضاف وينفول كوبيناه الهدف الثانى بالدقيقة 33.

 

وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق حصل سيراميكا على ركلة جزاء أضاف منها شادي حسين الهدف الثاني لنفسه، والثالث لفريقه، قبل أن يختتم أحمد غنيم أهداف المباراة بالدقيقة 82.

 

ويطبق سيراميكا نظام اليوم الكامل فى المعسكر المغلق للفريق، المقام بأحد الفنادق الخاصة في محافظة السويس، استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز. ويسعى هيثم شعبان، المدير الفني، لزيادة حالة التركيز والانسجام ورفع معدل اللياقة البدنية لكافة اللاعبين خلال فترة المعسكر، قبل استئناف مسابقة الدوري الممتاز.

 

 

 

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