شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يضم الجزيري لقائمة الزمالك أمام المولودية رغم عدم قيده أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الفريق التي ستسافر للجزائر اليوم لخوض مباراة المولودية، المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتضم القائمة كلا من :

حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبو جبل – محمد عواد

خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – يوسف أوباما – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي – حسام أشرف

خط الهجوم : حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون ضم التونسي سيف الدين الجزيري للقائمة المتجهة للجزائر رغم عدم قيده أفريقيا من أجل تجهيزه بصورة جيدة لمباريات الدوري المقبلة.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق القاهرة متجهة إلى الجزائر في الرابعة عصر اليوم استعدادا لمواجهة فريق المولودية.

في نفس السياق اجتاز عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الاختبار الطبي الذي خضع له على هامش المران الجماعي اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة امولودية الجزائر المقرر لها بعد غد السبت ضمن مباريات الجولة الـ 5 لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

وشارك عبد الله جمعة في المران الجماعي لفريقه، بعد شفائه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا في العضلة الضامة، بعدما خضع لمران تأهيلي أمس تحت إشراف الجهاز الطبي.

كما شارك محمود عبد الرازق "شيكابالا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مران الفريق الجماعي، وكان شيكابالا قد خضع لتدريبات تأهيلية وبدنية أمس الأربعاء لرفع الحمل البدني له وفقا لرغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

بينما قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بإيقاف المران الفني أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء لبعض اللاعبين، وحرص كارتيرون على تصحيح الأخطاء خلال المران الجماعي لتدارك الأمر في المباريات الرسمية، وشرح الأخطاء التي يقع فيها اللاعبون.

بينما خضع لاعبو الزمالك لتدريبات بدنية، وإطالات بمجمع الصالات قبل بداية المران الجماعي اليوم الخميس، ويهدف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لرفع معدل اللياقة الدنية للاعبين خلال الفترة الحالية، وقبل استئناف المباريات الأفريقية، حيث يسافر الفريق اليوم الي الجزائر لمواجهة فريق المولودية السبت ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

فيما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع معاونيه على هامش المران ، وتحدث كارتيرون مع معاونيه أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود في حضور مترجمه أحمد شعبان، عن تفاصيل المران الأخير قبل السفر للجزائر لمواجهة مولودية الجزائر وتحديد أفراد كل مجموعة في تقسيمة الكرة المنتظرة.

كما خصص فرناندو مدرب الأحمال للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جزء من المران اليوم لتنفيذ بعض التدريبات البدنية، وزيادة قدرات التحمل لدى اللاعبين.

ونوع فرناندو من التدريبات البدنية للاعبين، والتي جاء جزء منها بالكرة وآخر بدونها، والتي استمرت لمدة نصف ساعة، قبل أن يتولى الفرنسي كارتيرون الشق الفني في الجزء الثاني من المران.