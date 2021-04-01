شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة : خايف على الأهلى من تشكيل موسيمانى.. وفلافيو كان "مغرور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى محمد عمارة نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق تخوفه الشديد من قرارات الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للمارد الأحمر فى اختيار تشكيل الفريق فى مباراة المريخ السودانى، وقال محمد عمارة فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "موسيمانى بيلعب فى تشكيل الأهلى باستمرار ودى حاجة تخوف ، لازم التشكيل يكون ثابت ، كمان الأهلى بيدور على مهاجم زى حسام حسن وعماد متعب، محمد شريف يستحق أن يثبته موسيمانى فى خط الهجوم ويمنحه الفرصة كاملة".

ويضيف محمد عمارة :" غياب الجمهور السودانى عن المباراة ميزة كبيرة للأهلى يجب أن يستغلها ويخرج فائزاً بالمباراة لحسم الصعود لدور الثمانية ، ولازم يكون فى مهاجم ثابت فى المباريات المقبلة للأهلى زى مثلا فلافيو كان مهاجم متميز بس كان "مغرور" كنت بشوفو فى الأهلى مكنش بيعبر أى حد".

وتابع محمد عمارة:"فلافيو كان حاسس أن كل الجمهور ضده فى بداياته لما هاجموه عندما سجل هدف واحد فى موسم ولما الدنيا فتحت معاه اتعالى على الناس وبقى تنك ومبقاش يرضى يكلم حد".

ومع بداية مشاركة فلافيو مع الفريق الأحمر تعرض اللاعب لسخط جماهيرى وإعلامى شديد، بسبب عدم قدرته على التسجيل من كل الفرص التى أتيحت له طوال موسم بأكمله، باستثناء هدف وحيد ارتطم برأسه من الخلف عن طريق الصدفة البحتة وصف بأنه هدف بـ"القفا"، وتسببت إضاعته لركلة جزاء فى ذهاب الدور قبل النهائى لبطولة الأندية الأفريقية أبطال الدورى عام 2005 أمام الزمالك فى زيادة السخط الجماهيرى.

لكن الأمور اختلفت تماماً فى الموسم الثانى لفلافيو مع الأهلى، وأصبح واحدا من معشوقى الجماهير الحمراء، بسبب أهدافه القاتلة مع الفريق فى مختلف البطولات التى فاز بها الأهلى طوال الموسم، متوجاً مجهود طوال الموسم بالفوز بلقب هداف الدورى المصرى.