شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تغادر مقر النادي في بداية رحلة الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحركت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منذ لحظات قليلة لمطار القاهرة استعدادا للسفر للجزائر لمواجهة المولودية، بعدما اختتم فريق الكرة تدريباته بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة ظهر اليوم الخميس قبل السفر في الرابعة عصرا للجزائر، واعلن كارتيرون قائمة اللاعبين المسافرة الي الجزائر عقب المران اليوم، والتي ضمت 24 لاعبا.

فيما يجري لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المستبعدون من رحلة الجزائر، مرانهم اليوم في الثانية ظهرا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة ، وكلف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، الثنائي عمرو المطراوي أخصائي التأهيل وإصابات الملاعب، وأحمد عصمت مدرب اللياقة البدنية، بتولي تدريب المستبعدين من رحلة الجزائر.

ومن المقرر ان يخوض الزمالك مرانه الأول في الجزائر في فندق الإقامة فور الوصول ، علي ان يخوض مرانه الرئيسي صباح غدا علي ملعب المباراة بعدما اتفق الزمالك والمولودية بالتنسيق مع الاتحاد الافريقي " كاف " علي تغيير موعد المران نظرا لانشغال الملعب بمباراة شباب بلوزداد الجزائري ومازيمبي الكونغولي غدا في دوري ابطال افريقيا.

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الفريق التي ستسافر للجزائر اليوم لخوض مباراة المولودية، المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتضم القائمة كلا من :

حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبو جبل – محمد عواد

خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – يوسف أوباما – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي – حسام أشرف

خط الهجوم : حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري.

وقرر الجهاز الفني للفريق ضم التونسي سيف الدين الجزيري للقائمة المتجهة للجزائر رغم عدم قيده أفريقيا من أجل تجهيزه بصورة جيدة لمباريات الدوري المقبلة.

في نفس السياق اجتاز عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الاختبار الطبي الذي خضع له على هامش المران الجماعي اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة امولودية الجزائر المقرر لها بعد غد السبت ضمن مباريات الجولة الـ 5 لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

وشارك عبد الله جمعة في المران الجماعي لفريقه، بعد شفائه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا في العضلة الضامة، بعدما خضع لمران تأهيلي أمس تحت إشراف الجهاز الطبي.

كما شارك محمود عبد الرازق "شيكابالا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مران الفريق الجماعي، وكان شيكابالا قد خضع لتدريبات تأهيلية وبدنية أمس الأربعاء لرفع الحمل البدني له وفقا لرغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.