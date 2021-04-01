شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس .. عبد الله السعيد ينفعل علي فتحي مبروك بسبب مباراة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

واقعة اليوم بطلها عبد الله السعيد لاعب بيراميدز الحالي والأهلي السابق، وهي من المرات القليلة التي يخرج فيها عبد الله السعيد عن النص طوال مشواره الكروى، حيث شهدت المباراة الأخيرة في الدورى موسم 2015 ، بين الأهلي وإنبي مشادة عنيفة بين السعيد وفتحي مبروك المدير الفني للأهلي وقتها.

بدأت الواقعة قبل المباراة بأيام عندما طلب عبد الله السعيد استبعاده من المباراة بغرض الراحة خاصة انها تحصيل حاصل بعدما حسم الزمالك الدوري مبكرا، الا ان فتحي مبروك رفض تماما وتمسك بتواجد اللاعب في قائمة المباراة.

ما زاد من الأزمة هو قيام فتحي مبروك باستبعاد عبد الله السعيد من التشكيلة الأساسية لفريق الاهلي في المباراة ، ليزداد غضب اللاعب ، ولكن الانفجار كان عقب نهاية المباراة حيث لم يشارك عبد الله السعيد في المباراة نهائيا سواء أساسي أو بديل ، ليدخل السعيد في مشادة ساخنة مع فتحي مبروك وطلب منه سبب ضمه لقائمة المباراة طالما لن يشارك.