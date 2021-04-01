شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتوجه إلى ملعب الجوهرة الزرقاء لخوض مرانه الأول بالسودان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرك لاعبو الأهلي من فندق الإقامة صوب استاد الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية الخرطوم، استعدادا لخوض المران الأول بالسودان استعدادا لمواجهة المريخ بعد غد السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وفضل بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي خوض المران في الواحدة ظهرا من أجل التعود على الأجواء، لاسيما أن المباراة ستقام في الثالثة عصر السبت وسط أجواء حارة.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي صورا من تحرك اللاعبين صوب ملعب التدريب الأول بالسودان.

ووصلت بعثة الفريق برئاسة خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي، إلى الخرطوم مساء أمس الأربعاء، وكان في استقبالها السفير حسام عيسى، سفير مصر في السودان ومسئولو نادي المريخ.

وتضم بعثة الأهلي 24 لاعبًا هم: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان، وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي، وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير، وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر، وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق فوز مهم في الجولة الماضية أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثية نظيفة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، جمعها من الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة وفيتا كلوب بالكونغو وتعادل مع فيتا بالقاهرة وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.



ياسر



توجه اللاعبين لملعب التدريب



توجه لاعبي الأهلي لملعب الجوهرة الزرقاء