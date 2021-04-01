شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تعتذر للنادى الأهلى بعد واقعة الفيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقدمت هنا جودة لاعبة فريق تنس الطاولة بالنادى الأهلى باعتذار إلى مسئولى النادى برئاسة محمود الخطيب عن ما بدر منها مع مريم الهضيبى لاعبة الطاولة بالأهلى ايضا، حيث تبادلت اللاعبتان الحديث بشكل غير لائق وفقا لقرار القلعة الحمراء.

ونشرت هنا جودة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة لها وعلقت عليها.."من كام يوم كتبت بوست بناشد فيه فخامة رئيس الجمهورية ووزير الشباب ورئيس اللجنة الأوليمبية بحلمي اني اسافر الاولمبياد طوكيو 2021 ،ولم اقصد فيها ابدا ان اتخطى وجودي كلاعبة في كيان النادي الأهلي وان الاهلي هو بيتي اللي كان المفروض الجأ اليه ليخاطب المسؤلين لمساعدتي في تحقيق حلمي وعندما تم التحقيق وتوقيع عقوبة علي تقبلت هذا الامر بصدر رحب ...لانني خالفت لوائح النادي ولم اكن على علم بها، واتقدم باعتذاري لمجلس ادارة النادي الأهلي و كابتن محمود الخطيب عن عدم فهمي للوائح النادي ".



هنا جودة

ووقع الأهلى خلال الساعات الماضية غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيها على كل لاعبة بعد التحقيق معهن فى الواقعة.

كانت هنا جودة نشرت مناشدة للمسؤولين تطلب منهم المشاركة فى اولمبياد طوكيو لترد مريم الهضيبى عبر الفيس بوك ايضا هلى طلب اللاعبة.