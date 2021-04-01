شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش ..على فرج يحافظ على الصدارة وتقدم مروان الشوربجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبين فى شهر أبريل الجاري، وواصل على فرج لاعب وادى دجلة هيمنته على الصدارة للشهر السادس على التوالى، منذ صعوده إلى القمة فى نوفمبر العام الماضي عقب تتويجه ببطولة مصر الدولية وبطولة قطر كلاسيك للاسكواش.

واستمر محمد الشوربجى بالمركز الثانى وطارق مؤمن فى المركز الثالث، وفى المركز الرابع حافظ النيوزلاندى بول كول على مركزه، فيما تقدم مروان الشوربجى إلى التصنيف الخامس عقب تتويجه مؤخراً ببطولة بلاك بول، وفي الوقت ذاته تراجع كريم عبد الجواد للمركز السادس.

وتقدم فارس الدسوقى إلى المركز السابع متخلياً عن المركز الثامن، وتواجد محمد أبو الغار إلى المركز الـ11 وحافظ مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي على المركز الـ 12.

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش عن موعد بطولة العالم للرجال والسيدات المقرر إقامتها فى شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر أن تنطلق البطولة فى 10 يوليو المقبل وتستمر حتى 17 من نفس الشهر، وذلك بعد غياب طويل للبطولات علن أمريكا بسبب ظروف انتشار وباء كورونا.

وكان الثنائي المصري علي فرج المصنف الأول عالمياً، ونور الشربيني المصنفة الأولى للسيدات، آخر ثنائى حملا لقب النسخة الأخيرة من كأس العالم التي أقيمت في شيكاغو.

ويعتبر الموسم الماضي هو موسم استثنائى مر الاسكواش المصرى بالعديد من التحديات والتغييرات، كان أبرزها على صعيد التصنيف العالمى الذى شهد الكثير من التغييرات، وبعد فترة توقف بدأت فى مارس وامتدت حتى سبتمبر كان هناك الكثير من الأحداث التى مثلت تغيراً محورياً فى الاسكواش المصرى والعالمى على السواء، بعد اعتزال اثنتين من أبرز نجوم اللعبة هما رنيم الوليلى ونور الطيب.