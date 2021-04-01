شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يختتم تدريباته بمشاركة أنطوى قبل السفر إلى المغرب.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق الكرة بنادي بيراميدز تدريباته ظهر اليوم بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة قبيل السفر إلى المغرب لمواجهة الرجاء في إطار مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وخاض الفريق تدريبا استمر لمدة ساعة وربع اشتمل على مجموعة وحدات فنية وبدنية وتقسيمة، قبل السفر عصر اليوم إلى المغرب بطائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للبعثة لتوفير الوقت والجهد قبل مباراة الرجاء الهامة.
وشهد المران مشاركة الغاني جون أنطوي في التدريبات بعد عودته من معسكر بلاده، فيما يلتحق البوركيني إيريك تراوري بالبعثة في كازبلانكا قادما من بوركينا فاسو بعد انتهاء معسكر منتخب بلاده.
ويحل بيراميدز ضيفا في السادسة من مساء الأحد على الرجاء المغربي بملعب محمد الخامس بمدينة كازبلانكا في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وأخطر الاتحاد الأفريقي كاف، نادى بيراميدز بطاقم الحكام المكلف بإدارة المباراة بالكونفدرالية الأفريقية، حيث سيقودها طاقم تحكيم غيني بقيادة من الحكم أحمد سيكو توريه، ويعاونه المساعد الأول تيري مامادي، والمساعد الثاني عبد الله سيلا، والحكم الرابع عثمان جاكوب كماري.
ويراقب المباراة الجزائري عمار بهلول، والكاميروني إيونج أونانا المنسق الأمني للقاء، والمنسق العام عصام شعبان من دولة السودان، والمنسق العام المساعد سارة بيلالي من المغرب، والطبيب الخاص بمراقبة إجراءات كوفيد 19، فيروس كورونا، سعيد زاكيني من دولة المغرب.