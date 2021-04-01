شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا ينتظر الأهلى في شهر أبريل؟.. مواجهتان بأفريقيا و5 بالدورى وأخرى بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، الاستعداد للمباريات المقبلة بعد انتهاء فترة التوقف الدولى بسبب خوض المنتخبات لتصفيات أمم أفريقيا المقرر إقامتها بالكاميرون 2022، والتي وصل لها المنتخب متصدرا مجموعته بـ12 نقطة.

ويعد شهر أبريل من أهم الأشهر على مستوى المباريات التي يخوضها الأهلى، نظرا لأهميتها سواء على المستوى الأفريقي أو المحلى، حيث ينتظر أن يحسم الأهلى تأهل في دورى أبطال أفريقيا، واستعادة صدارة الدورى بعد خوض المباريات المؤجلة له، وأخرى في كأس مصر.

ونستعرض ماذا ينتظر الأهلى في شهر أبريل..

3 أبريل: المريخ السودانى × الأهلى في الثالثة عصر السبت المقبل "دورى أبطال أفريقيا"

9 أبريل: الأهلي × سيمبا التنزانى في التاسعة مساء "الجمعة""دورى أبطال أفريقيا"

14 أبريل: الأهلى × النصر في التاسعة والنصف مساء الأربعاء "كأس مصر"

18 أبريل: الزمالك × الأهلى في التاسعة والنصف مساء الأحد "الدورى"

21 أبريل: الأهلى × سموحة في التاسعة والنصف مساء الأربعاء "الدورى"

24 ابريل: إنبى × الأهلى في التاسعة والنصف مساء السبت "الدورى"

27 أبريل: المصرى × الأهلى في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء "الدورى"

30 أبريل: الجونة × الأهلى في التاسعة والنصف مساء الجمعة "الدورى"