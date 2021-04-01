شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: الزمالك قادر على تجاوز المولودية وضياع البطولات مسئوليتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى طارق يحيى نجم الزمالك السابق، أن الصربي نيبوشا مدرب الزمالك الأساق، لم يحصل على الوقت الكافي لإدارة القلعة البيضاء فنياً ورحل سريعاً، وقال يحيى في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": نيبوشا لم يحصل على الفرصة الكاملة في الزمالك ورحل سريعاً، وفيريرا في مكان أخر كان لديه خطى ثابته ونظام محدد في طريقة التعامل مع اللاعبين وظهر ذلك في تألقهم مثل باسم مرسي، وكان يعمل بحرية.

أَضاف: في بعض الأحيان "بيتداس على الزمالك قوي"، لا نصل إلى المسئولين عن الرياضة، سواء بالصوت العالي أو الهادئ، وقرار اتحاد السلة الأخير أمر محزن ولم يكن يجب أن يحدث، الأهلي والزمالك هم جماهير مصر ويجب أن يكون هناك حكمة في إدارة الأمور، اتخذ قرار ضدي إذا أخطأت ولكن حقق معي أولاً.

واصل: رئيس اتحاد السلة قال أن القصة ليست شيكابالا، ولكن الأمر مختلف تماماً، لأنه قيل في الصالة "دول يطلعوا برة" وكان من ضمنهم شيكابالا، كل الحضور لم يكن يزيد عن 11 أو 12 فرد.

أردف: هناك مظلومية ومؤامرة ولكن عدم حصد البطولات نتحمل مسئوليته، لم نستغل اللائحة في الحضور خلال مباراة السلة مع الأهلي في الدور الأول ولكن الأهلي استغلها في مباراة الزمالك، يجب أن نركز في الملعب أولاً ونترك الأمور الأخرى.

واختتم: أخطاء الحكام قد تتسبب في أن تتوج ببطولة أو أن تخسر بطولة مثلك مثل باقي الفرق، وفرص الزمالك قائمة بقوة في التأهل بأفريقيا في حالة الفوز على المولودية وقادرين على تجاوز المولودية والفوز على تونجيث.