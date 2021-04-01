شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة سابقة فى مباراة الإسماعيلى وسيراميكا تتحول إلى منافسة قريبا! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مساء السبت المقبل سيكون ستاد الإسماعيلية على موعد من احتضان لقاء الإسماعيلى مع سيراميكا احد الصاعدين لمسابقة الدورى الممتاز لحساب الجولة الــ17 من البطولة المحلية ،وأهم ما يميز تلك المواجهة هو عودة اللقاء بين البعض من هنا وهناك فى صورة المنافسين بعدما سبق وكان هناك شراكة زاملة وعمل خاصة بينهما داخل فريق واحد.

يأتى فى مقدمة هؤلاء من أصحاب الشراكة الخاصة، محمد حسن ارتكاز الإسماعيلى الذى سبق ولعب بقميص سيراميكا فى الدور الأول من الدورى العام، حيث خاض 4 مباريات بواقع 115 دقيقة.

ويعد محمود شكرى حارس سيراميكا من ناشئين الإسماعيلى وتواجد ضمن صفوف الفريق الأول لأكثر من موسم ولكنه لم يلعب وشارك ضد الدراويش بعد رحيله فى مباراتين بقميص الشرقية موسم 2016 /2017، وكانت المباراة الأولي يوم 22 أكتوبر 2016 فاز الإسماعيلى 1 / صفر ملعب الشرقية ببنها ( إيمانويل بناهينى )، بينما اقيمت المباراة الثانية يوم 14 أبريل 2017 فاز الإسماعيلى 3 / صفر بالإسماعيلية ( حسنى عبد ربه 2 وإبراهيم حسن ).

بينما خالد صبحى لاعب سيراميكا لعب بقميص الإسماعيلى فى الدورى العام مباراتين بواقع 13 دقيقة.

كما تضم قائمة فريق سيراميكا أكثر من لاعب سبق له اللعب تحت قيادة إيهاب جلال المدير الفني الحالي للإسماعيلي مع أندية مختلفة وهم:-

أحمد محسن تحت قيادة إيهاب جلال ..

” مصر المقاصة ”

” الدورى العام ” .. 17 مباراة بواقع 1340 دقيقة صنع هدفًا

” كأس مصر ” .. مباراتين بواقع 180 دقيقة

رجب عمران تحت قيادة إيهاب جلال ..

” مصر المقاصة ”

” الدورى العام ” .. 9 مباريات بواقع 476 دقيقة صنع هدفًا

محمد تونى تحت قيادة إيهاب جلال ..

” مصر المقاصة ”

” الدورى العام ” .. 9 مباريات بواقع 403 دقيقة

محمد مسعد تحت قيادة إيهاب جلال ..

” مصر المقاصة ”

” الدورى العام ” .. 12 مباراة بواقع 421 دقيقة صنع هدفين

ميدو جابر تحت قيادة إيهاب جلال ..

” مصر المقاصة ”

” الدورى العام ” .. 37 مباراة بواقع 3013 دقيقة سجل 8 أهداف صنع 10 أهداف

” كأس مصر ” .. مباراة بواقع 29 دقيقة

” كأس الكونفدرالية ” .. 7 مباريات بواقع 630 دقيقة سجل هدفين

محمد إبراهيم تحت قيادة إيهاب جلال ..

” الزمالك ”

” الدورى العام ” .. 4 مباريات بواقع 179 دقيقة

” كأس الكونفدرالية ” .. مباراة بواقع 43 دقيقة بـ ” الوقت الإضافى ”

” مصر المقاصة ”

” الدورى العام ” .. 14 مباراة بواقع 1238 دقيقة سجل 4 أهداف صنع 5 أهداف.

ويعد سيراميكا هو الفريق رقم 72 ” الذي سيلاقيه الدراويش خلال منافسات مسابقة الدورى العام ، ويعتبر الفريق رقم 68 ” الذى سيواجه الإسماعيلى لأنه لم يقابل ” مالية كفر الزيات وبلقاس والبحيرة وبترول السويس ” بسبب دورى المجموعتين و” الفريق رقم 21 ” خلال هذه المسابقة بجانب أندية ” اتحاد الشرطة – أسمنت أسيوط – أسمنت السويس – الإنتاج الحربى – الجونة – المريخ – النصر للتعدين – اليونان – إنبى – بترول أسيوط – جمهورية شبين – جوت بلبيس – سكة حديد سوهاج – مزارع دينا – مصر للمقاصة – مصنع 36 حربى – منتخب السويس – نجوم المستقبل – نسيج حلوان – البنك الأهلى ” وهى الفرق التى لم تواجه الدراويش فى أى مسابقة محلية آخرى.

ولم يستطع الإسماعيلى تحقيق أى فوز ببطولة الدورى خلال عام 2021، بعدما لعب الدراويش 10 مباريات، خسر 5 لقاءات وتعادل فى مثلها، وكان فوزه الأخير والوحيد هذا الموسم يوم 29 ديسمبر 2020 حينما فاز على أسوان بهدفين دون رد بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى وسجل ثنائية الدراويش التونسى فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق، ومنذ ذلك التاريخ لم يحقق الفريق أى فوز بالدورى، بل حقق فوزا وحيدا ببطولة كأس مصر على فريق لافيينا إف سى بدور الـ32 لكأس مصر بهدفين مقابل هدف فى 14 فبراير 2021، سجل ثنائية الدراويش وقتها شيلونجو.

ولعب النادى الإسماعيلى 16 مباراة بالدورى هذا الموسم، فاز فى مباراة وتعادل فى 8 لقاءات وسقط فى فخ الهزيمة فى 7 مواجهات، سجل 13 هدفا، واستقبل 21 هدفا، وله 11 نقطة فقط يحتل بها المركز السابع عشر وقبل الاخير بالدوري.