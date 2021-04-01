شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجتمع بمعاونيه .. ومران بدني في "الصالات" قبل سفر الزمالك للجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو الزمالك لتدريبات بدنية، وإطالات بمجمع الصالات قبل بداية المران الجماعي اليوم الخميس، ويهدف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لرفع معدل اللياقة الدنية للاعبين خلال الفترة الحالية، وقبل استئناف المباريات الأفريقية، حيث يسافر الفريق اليوم الي الجزائر لمواجهة فريق المولودية السبت ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

فيما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع معاونيه على هامش المران ، وتحدث كارتيرون مع معاونيه أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود في حضور مترجمه أحمد شعبان، عن تفاصيل المران الأخير قبل السفر للجزائر لمواجهة مولودية الجزائر وتحديد أفراد كل مجموعة في تقسيمة الكرة المنتظرة.

كما خصص فرناندو مدرب الأحمال للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جزء من المران اليوم لتنفيذ بعض التدريبات البدنية، وزيادة قدرات التحمل لدى اللاعبين.

ونوع فرناندو من التدريبات البدنية للاعبين، والتي جاء جزء منها بالكرة وآخر بدونها، والتي استمرت لمدة نصف ساعة، قبل أن يتولى الفرنسي كارتيرون الشق الفني في الجزء الثاني من المران.

في المقابل فقد خصص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جزء من مران فريقه لتنفيذ بعض الجمل الفنية أثناء المران، وشرح المدير الفني للاعبيه بعض الجمل الفنية، وكيفية التحول من الدفاع للهجوم، والتي تناوب عليها ثلاثي حراسة المرمى.

ويبحث فريق الزمالك عن فوزه التاسع علي أندية الجزائر في المباراة التي تجمعه مع المولودية السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، وهي المواجهة الحاسمة للزمالك حيث لن يقبل الفارس الأبيض سوي بالفوز للحفاظ علي اماله في التأهل لدور الـ 8 بدوري ابطال افريقيا .

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين فقط جمعهما من التعادل مع مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي وتعرض للهزيمة في مباراتين امام الترجي التونسي بنتيجة 3/ 1 و 1 / 0 .