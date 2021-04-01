شكرا لقرائتكم خبر عن "اللمة الحلوة" أحمد حسن فى صورة تذكارية مع الجيل الذهبي للفراعنة.. ماذا ينقصها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحمد حسن عميد لاعبي العالم في كرة القدم، واحد من نجوم الجيل الذهبي لمنتخب الفراعنة الذى فاز بثلاث بطولات متتالية من نسخ كأس الأمم الافريقية 2006 و2008 و2010، وشارك أحمد حسن نجم المنتخب الوطني السابق، صورة تذكارية يظهر فيها برفقة كوكبة من نجوم الفراعنة، وعلق قائلا: "تفتكروا فضلنا مين ونكمل المنتخب.. اللمة الحلوة".



احمد حسن على تويتر

وظهر في الصورة التي شاركها الكابتن احمد حسن، قائد منتخب الفراعنة السابق، محمد شوقى، وحسام غالى، وسيد معوض، ومحمد فاضل، ومحمد ناجي جدو.



نجوم الجيل الذهبى



احمد حسن ونجوم المنتخب

وفى وقت سابق، استعاد أحمد حسن، عميد لاعبي العالم في كرة القدم، ذكريات هدفه فى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت فى بوركينا فاسو وتوج الفراعنة باللقب الرابع فى تاريخه، ونشر أحمد حسن على حسابه الشخصى بموقع "تويتر" فيديو للحظة تسجيله الهدف بتصويبه صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وغرد أحمد حسن، نجم المنتخب الوطني على حسابه بموقع "تويتر" قائلا، "تمر الأيام وتمضي السنين ويرحل الأحباب ويُصبح الأمس القريب أجمل ذكريات ولكن يبقى التاريخ دائماً منصفا وشاهِداً و مَوْثِقاً و مخلداً لكل النجاحات و الإنجازات.. شكراً لأبطال جيل ٩٨.. تحدينا الظروف وصنعنا الفرحة فى قلوب المصريين".

ويمتلك الكابتن أحمد حسن، عميد لاعبي العالم في كرة القدم، سجل تاريخي من المشاركات المحلية مع الأندية والدولية مع المنتخب الوطني، وظل عضوا ثابتا في تشكيلة منتخب الفراعنة حتى وقت اعتزاله، ومؤخرا، شارك أحمد حسن، مقطع فيديو على صفحته الرسمية بموقع "انستجرام" وهو يؤدي بعض التدريبات الرياضية الشاقة داخل إحدى الصالات الرياضية، وظهر العميد وهو يؤدى تمرينات "العقلة" في حضوره مدرب الجيم.