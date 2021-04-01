شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مواجهات تنتظر الزمالك فى شهر إبريل.. مولودية الجزائر الأهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض نادى الزمالك تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، 7 مواجهات قوية في شهر أبريل، لتعديل المسار وتصحيح الأوضاع بعد السقوط غير المتوقع للفريق أمام الترجى التونسى ذهابا وإيابا في افريقيا، بالإضافة لبطولتى الدورى والكأس.

ويتصدر الزمالك جدول الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها من 14 مباراة، فيما يأتى الأهلى فى المركز الثانى برصيد 27 نقطة بعدما خاض 11 مباراة فقط.

وأكد كارتيرون، ارتباط الفريق بمباريات مهمة في الفترة المقبلة ولا حديث عن الصفقات في الفترة الحالية، لأن الوقت لا يزال مبكرًا قبل قترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونستعرض في هذا التقرير مواعيد مباريات الزمالك في شهر أبريل..

3 أبريل: مولودية الجزائر × الزمالك في التاسعة مساء السبت المقبل "دورى أبطال أفريقيا"

10 أبريل: الزمالك × تونجيث السنغالى في التاسعة مساء السبت المقبل "دورى أبطال أفريقيا"

14 أبريل: الزمالك × حرس الحدود في التاسعة والنصف مساء الأربعاء "كأس مصر"

18 أبريل: الزمالك × الأهلى في التاسعة والنصف مساء الأحد "الدورى"

22 أبريل: الإنتاج الحربى × الزمالك في التاسعة والنصف مساء الخميس "الدورى"

26 أبريل: الزمالك × البنك الأهلى في التاسعة والنصف مساء الاثنين "الدورى"

29 أبريل: المقاولون العرب × الزمالك في التاسعة والنصف مساء الخميس "الدورى"