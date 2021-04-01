شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يفقد جهود خماسي الفريق في مباراة الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل خماسي المقاولون العرب، هيثم الجويني، محمد سالم، فادي نجاح، عبد الرحمن فاروق، وأحمد مجدي الغياب عن المشاركة مع ذئاب الجبل في مباراة الاتحاد السكندري المقبلة، والمقرر إقامتها يوم الأثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري العام، بسبب الإصابة.

ويخضع الثلاثي محمد سالم وعبد الرحمن فاروق وفادي نجاح لتدريبات تأهيلية، بينما يغيب أحمد مجدي لإصابته في العضلة الضامة، وكذلك هيثم الجويني الذي تأكد غيابه شهرين ونصف بعد خضوعه لجراحة في الكتف.

ويعمل الجهاز الفنى لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، على تصحيح الأخطاء التى شهدتها الفترة الماضية والتى كبدت الفريق 9 هزائم ليتراجع إلى المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد 16 مباراة حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا فى 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 9 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفاً آخر.

من جهته، أثنى المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، على ثلاثى الفريق "حسن الشامى ومحمد سمير ومحمود أبو السعود"، مؤكداً أنهم من أكثر اللاعبين عطاءً وجهداً مع المقاولون على المستطيل الأخضر، وطالبهم المشرف على الكرة بأن يكونوا قدوة لزملائهم ويوجهوهم للخروج بالمقاولون من نفق النتائج السلبية.