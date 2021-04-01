شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: أديت رسالتي كمدرب ومسئول بالزمالك وبطولة أفريقيا الأغلى في مسيرتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب طارق يحيى نجم الزمالك السابق، عن رضاه التام عن مسيرته التدريبية ومسئوليته الحالية في قطاع الناشئين بنادي الزمالك، وقال طارق يحيى في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": بطولة أفريقيا كانت أغلى ألقابي مع الزمالك خاصة أننا حصلنا عليها في وجود فرق كبيرة ولديها نجوم مميزة، وكانت أول بطولة للزمالك بدوري الأبطال، وهناك لاعبين محظوظين على الأهلي وأخرين على الزمالك، مثل علاء ميهوب وشريف عبد المنعم كانا محظوظين على الأبيض وأنا كنت محظوظ على الأهلي وكذلك علي خليل.

أضاف: متعتي في الملعب وتوليت إدارة نصف فرق أندية الدوري العام، قررت الرحيل عن بتروجت بسبب سوء حظ الفريق رغم الكرة التي كان يقدمها خاصة شيملس بيكلي الذي كان يهدر الكثير من الفرص، ولكني وصلت إلى مرحلة اخترت فيها البعد عن التدريب فترة.

واصل: سعيد بوجودي في الزمالك وهذا المكان به رسالة شاقة جداً في قطاع الناشئين بالكامل، والعملية صعبة لإدارة هذه المنظومة والجميع يساعدني في المنظومة ولو مت الآن سأشعر براحة لأني أديت رسالتي كمدرب وكمسئول بقطاع الناشئين.

أكمل: كنت أتمنى استكمال مسيرتي في بتروجت لأنني كونت فريق جيد، وأحب الفرق الشعبية أكثر من فرق المؤسسات، وأحب المدرب الطموح ولكن لا أفضل مثلاً طريقة تاكيس جونياس مدرب دجلة السابق لأنها زودها شوية، في التصميم على طريقة محددة رغم تراجع النتائج.

واختتم: أبو رجيلة وعصام بهيج من المدربين الذين لا أنساهم سواء كمدرب أو لاعب، وعصام بهيج كان يقول لي جمال عبد الحميد سيصنع لك هدف وسأكافئك بـ 500 جنية وجمال ألف جنية، كنا بنكسب على طول وبنفضي الخزينة بسبب المكافآت.