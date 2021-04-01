شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يعلن تفاصيل استضافة مصر لبطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تفاصيل استضافة مصر لمنافسات بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من (3-11) أبريل الجاري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد صباح اليوم، بإحدي فنادق القاهرة الجديدة.

حضر المؤتمر عبد المنعم الحسينى، رئيس الإتحاد المصري للسلاح، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح، إضافة إلى مشاركة رؤساء الاتحادات الوطنية للسلاح المشاركة فى منافسات البطولة للحديث عن الخطة الطبية للبطولة .

وقال وزير الشباب والرياضة: " ننتظر تنظيم أقوي نسخة من بطولة العالم للسلاح على مستوي التنظيم والأداء الفني"، مشيراً إلي أن تنظيم هذه البطولة في ظل الظروف الإستثنائية لجائحة كورونا يؤكد علي ثقة العالم في تنظيم مصر بعد تنظيم بطولة العالم لليد في ظروف مماثلة، مؤكداً أن القيادة السياسية تساند بشكل كبير وتدعم تنظيم البطولات الدولية علي أرض مصر بصورة مشرفة تليق باسم وسمعة مصر في تنظيم البطولات وجعلها قبلة للإتحادات الدولية لتنظيم البطولات.

أشار "صبحي" إلي تشكيل لجنة مصغرة للطوارئ من ممثلي الوزارات المعنية لمتابعة كافة الأعمال التنفيذية ورصد لحظي لسير المنافسات دون أية عوائق من خلال التأكد من توافر كافة التجهيزات اللوجستية والإدارية، مضيفاً أنه تم التنسيق مع ممثلي وزارة السياحة بشأن الفعاليات المصاحبة للبطولة من زيارات وجولات لأبرز المعالم الأثرية، إضافة إلى التنسيق مع الوزارات المعنية لتذليل كافة العقبات.

وخلال كلمته، قدم نائب رئيس الإتحاد الدولي للسلاح الشكر للاتحاد المصري للسلاح ووزارة الشباب والرياضة علي جهودهم في الاستعداد للبطولة، مشيراً الي ثقته وثقة الاتحاد الدولي للسلاح في التنظيم المصري الجيد والرائع للبطولة، متمنياً السلامة لجميع المشاركين.

ومن جانبه، أشار عبد المنعم الحسينى الي ان اجمالي عدد المشاركين 1079 لاعب ولاعبة بالإضافة إلى أكثر من 500 مدرب وإدارى للشباب والناشئين المشاركين ، موضحاً أن مصر مشاركة فى البطولة بـ42 لاعبا ولاعبة.

وفيما يتعلق بالإجراءات الطبية للبطولة، أكد الدكتور هشام مجدي ممثل وزارة الصحة المصرية انه سيتم تطبيق نظام الفقاعة الطبية الكاملة ووفقاً للبروتوكول الطبي الذى ستشرف عليه وزارة الصحة المصرية، وذلك في أول يوم وصول للمنتخبات المشاركة في البطولة مضيفاً أنه تم تحديد عدة مستشفيات تابعة لوزارة الصحة المصرية منها سيكون مخصص بالعزل في حال الاشتباه بأية إصابات بالكوفيد 19، فضلاً عن وجود عيادات متخصصة ومستشفيات متنقلة داخل الفنادق المستضيفة لجميع المشاركين في منافسات البطولة.

من المقرر أن يستضيف مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولة كافة منافسات وفعاليات البطولة وذلك على الأربع صالات 1 ، 2 ، 3 ، 4 باستاد القاهرة الدولى، كما تم الانتهاء من تجهيزات محيط الصالات المغطاة المستضيفة للبطولة بغرف متنقلة لتغيير الملابس لجميع الفرق المشاركة ، كما تم تحديد صالتين للتدريب أحدهما صالة الخماسي الحديث والأخرى تم تجهيزها في الهواء الطلق وتسع لعدد يتراوح من 12 إلى 16 ملعب تدريب للفرق المشاركة وذلك في ضوء متطلبات الاتحاد الدولى للسلاح.

وتضم قائمة الدول المشاركة في بطولة العالم للسلاح كلا من: "الجزائر و أنجولا و الأرجنتين و أرمينيا و النمسا و أذربيجان و بيلاروسيا و بوليفيا وبلغاريا و البرازيل و كندا و كاب فيردى و تشيلى و كولومبيا و كوستاريكا و كوت ديفوار و كرواتيا و الدنمارك و إيستونيادو فنلندا و جمهورية التشيك و فرنسا و إسبانيا و جورجيا و غانا و اليونان و الصين و إيران و العراق و ايسلندا و ايرلندا و إسرائيل و جاميكا و الأردن و كازاخستان و ليبيا و لبنان و ليتوانيا و لوكسمبرج وكاراجيسزتان و كوريا و الكويت و لاتفيا و مولدوفا و المكسيك و ناميبيا و نيجيريا و و جزيرة ايسلندا و مقدونيا و نيكواجو و هولندا و عمان و بنما و براجواى و بيرو و الفلبين و بولندا و البرتغال و بورتريكو و قطر و. ورومانيا و روسيا و أفريقيا الوسطى و صربيا و سلوفينيا و سلوفاكيا و السنغال و السويد وسويسرا و تونس و تركيا و الإمارات و أوكرانيا و أمريكا و أوزباكستان و فينزويلا و توجو بالإضافة إلى مصر والهند و أوغندا .