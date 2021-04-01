شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل إيهاب جلال فى المباراة الأولى قبل مواجهة الإسماعيلى ضد سيراميكا ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الإسماعيلى تحت قيادة مدربه الجديد إيهاب جلال لاستضافة منافسه سيراميكا بعد غدٍ السبت باستاد الإسماعيلية فى الجولة السابعة عشر من عمر الدورى الممتاز، ولعب النادى الإسماعيلى 16 مباراة بالدورى هذا الموسم، فاز فى مباراة وتعادل فى 8 لقاءات وسقط فى فخ الهزيمة فى 7 مواجهات، سجل 13 هدفا، واستقبل 21 هدفا، وله 11 نقطة فقط يحتل بها المركز السابع عشر وقبل الاخير بالدوري.

وعلى خلفية ذلك ، نستعرض بدايات مدرب الدراويش الجديد مع الأندية المصرية ..

– تليفونات بنى سويف

• يوم 2 فبراير 2014 تعادل مع القناه سلبيًا ضمن منافسات الدورى العام

– مصر المقاصة ” الولاية الـ 1 ”

• يوم 16 سبتمبر 2014 فاز على الرجاء 2 / 1 ضمن منافسات الدورى العام

– إنبى

• يوم 19 أكتوبر 2017 فاز على مصر المقاصة 2 / 1 ضمن منافسات الدورى العام

– الزمالك

• يوم 8 يناير 2018 خسر من الأهلى صفر / 3 ضمن منافسات الدورى العام

– المصرى

• يوم 22 ديسمبر 2018 تعادل مع ساليتاس البوركينى فاسو سلبيًا ضمن منافسات كأس الكونفدرالية

– مصر المقاصة ” الولاية الـ 2 ”

• يوم 9 أغسطس 2020 فاز على أسوان 2 / 1 ضمن منافسات الدورى العام

– مصر المقاصة ” الولاية الـ 3 ”

• يوم 13 ديسمبر 2020 خسر من الأهلى 1 / 3 ضمن منافسات الدورى العام.

ولم يستطع الإسماعيلى تحقيق أى فوز ببطولة الدورى خلال عام 2021، بعدما لعب الدراويش 10 مباريات، خسر 5 لقاءات وتعادل فى مثلها، وكان فوزه الأخير والوحيد هذا الموسم يوم 29 ديسمبر 2020 حينما فاز على أسوان بهدفين دون رد بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى وسجل ثنائية الدراويش التونسى فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق، ومنذ ذلك التاريخ لم يحقق الفريق أى فوز بالدورى، بل حقق فوزا وحيدا ببطولة كأس مصر على فريق لافيينا إف سى بدور الـ32 لكأس مصر بهدفين مقابل هدف فى 14 فبراير 2021، سجل ثنائية الدراويش وقتها شيلونجو.