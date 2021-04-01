"انضمام الجزيري".. تعرف على قائمة الزمالك أمام المولودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك، القائمة التي تستعد لخوض مباراة مولودية الجزائر في اللقاء الذي سيقام يوم السبت المقبل ضمن حسابات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت القائمة ظهور عدة اسماء يأتي من أبرزهم محمد عبد الشافي الغائب منذ بداية الموسم بسبب الإصابة، كما عاد أحمد فتوح بعد غيابه عن مباراة الترجي الرياضي التونسي بداعي الإيقاف بسبب عقوبة الطرد.

وتواجد أيضًا حازم إمام بعد غيابه بسبب الإصابة، كما شهدت القائمة تواجد المهاجم التونسي الدولي سيف الدين الجزيري على الرغم من عدم أحقية اللاعب في المشاركة بسبب مشاركته في بطولة الكونفدرالية مع فريقه السابق المقاولون العرب.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبو جبل – محمد عواد.

خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – يوسف أوباما – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي – حسام أشرف.

خط الهجوم : حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق القاهرة متجهة إلى الجزائر في الرابعة عصر اليوم استعدادا لمواجهة فريق المولودية.

ويأتي ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي: الترجي (10 نقاط) - المولودية (8 نقاط) - الزمالك (نقطتين) - تونيجيت (نقطة).

جدير بالذكر أن الزمالك يحتاج للفوز في مباراتي مولودية الجزائر وتوينجيت السنغالي بالجولتين الخامسة والسادسة من دور المجموعات من أجل التأهل لربع النهائي بشرط تعثر الفريق الجزائري في مباراته الأخيرة ضد الترجي التونسي.