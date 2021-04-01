جمعة يشارك في مران الزمالك بعد شفائه من الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

شارك عبدالله جمعة لاعب الزمالك، في تدريبات الفريق اليوم الخميس، بعدما اجتاز الاختبار الطبي الذي خضع له على هامش المران الجماعي.

وكان محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول بالزمالك، قد أكد أمس الأربعاء، أن اللاعب يعاني من الإصابة بشد في العضلة الضامة، وسيخضع لبرنامج تأهيلي مكثف؛ للتعافي من إصابته قبل العودة والمشاركة في التدريبات الجماعية.

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفا على مولودية الجزائر يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتاج للفوز في مباراتي مولودية الجزائر وتوينجيت السنغالي بالجولتين الخامسة والسادسة من دور المجموعات من أجل التأهل لربع النهائي بشرط تعثر الفريق الجزائري في مباراته الأخيرة ضد الترجي التونسي.