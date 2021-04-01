كرة يد.. تعرف علي مواعيد مباريات مصر في أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

أسفرت قرعة أولمبياد طوكيو لكرة اليد، عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية والتي شهدت تواجد كل من الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان (البلد المنظم) والبحرين.

بينما ضمنت المجموعة الأولى كل: من النرويج وفرنسا وألمانيا والبرازيل وإسبانيا والأرجنتين.

وحددت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأوليمبية "طوكيو 2020" مواعيد منافسات كرة اليد، والتي ستقام خلال الفترة من 24 يوليو حتي 7 أغسطس.

ووفقًا للموقع الرسمي للبطولة، ستقام جميع المواجهات على صالة يويوجي الوطنية في طوكيو وستقام الخمس جولات في الدور الأول من البطولة في المواعيد التالية:

وستقام الجولة الأولى يوم السبت 24 يوليو، والجولة الثانية يوم الإثنيين 26 يوليو ، والثالثة يوم الأربعاء 28 يوليو والرابعة يوم الجمعه 30 يوليو، بينما تقام الجولة الخامسة يوم الأحد 1 أغسطس.

** جميع المباريات بتوقيت القاهرة وهيّ كالتالي:

المباراة الأولى الساعة 2 فجرًا، والمباراة الثانية الساعة 5 ونصف فجرًا.

المباراة الثالثة ستكون الساعة 7.15 صباحًا والمباراة الرابعة الساعة 8.45 صباحًا.

المباراة الخامسة الساعة 12 ونصف ظهرًا والمباراة السادسة الساعة الرابعة عصرًا.

وتقام مباريات دور الثمانية من البطولة يوم الثلاثاء 3 أغسطس في المواعيد التالية:

المباراة الأولى في الساعة 2:30 فجرًا ، والمباراة الثانية 6:15 صباحًا.

المباراة الثالثة في الساعة الـ10 صباحًا، والرابعة في الساعة 1:45 ظهرًا.

وتقام مواجهات نصف النهائي يوم الخميس 5 أغسطس في المواعيد التالية:

المواجهة الأولى: الساعة الـ10 صباحًا.

المواجهة الثانية: الساعة ال2 ظهرا.

وتقام مباراة المركز الثالثة والميدالية البرونزية يوم السبت 7 أغسطس في تمام الـ10 صباحًا.

بينما تختم منافسات كرة اليد بالأوليمبياد بالمباراة النهائية والميدالية الذهبية يوم السبت 7 أغسطس في تمام الثانية ظهرًا.

وجدير بالذكر: أنه يتأهل 4 فرق من كل مجموعة بحيث يصبح عدد المتأهلين إلى دور الثمانية 8 فرق، حيث يلتقي اول المجموعة الأولى مع رابع الثانية، وثاني الأولى مع ثالث الثانية، وثالث الأولى مع ثاني الثانية، ورابع الأولى مع اول المجموعة الثانية.