حارس اتحاد جدة: التكتيك الدفاعي للفريق تغير بوصول حجازي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أشاد البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى نادي الاتحاد، بإمكانيات زميله المصري أحمد حجازي لاعب الفريق السعودي، مؤكدًا أن التكتيك الدفاعي تغير بعد وصوله.

وانضم حجازي إلى صفوف اتحاد جدة مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة قادما من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

وخلال تصريحات لبرنامج "في المرمى" المذاع عبر قناة العربية، قال جروهي: "سعيد لما وصلت إليه مع نادي الاتحاد، وأرى بأن الدوري السعودي صعب وتنافسي وجميع الأندية تملك لاعبين جيدين ولا توجد مباراة سهلة".

وأشاد جروهي بزميله المصري أحمد حجازي قائلا: "حجازي لاعب كبير وعاد علينا بالفائدة بخبرته والتكتيك الدفاعي تغير بعد وصوله".

ويحتل الاتحاد المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، برصيد 42 نقطة، خلف الهلال المتصدر بـ48 نقطة، والشباب الوصيف بـ45 نقطة.

جدير بالذكر أن إعارة حجازي إلى صفوف اتحاد جدة ستنتهي بنهاية شهر يونيو 2021، مع وجود بند يتضمن أحقية الشراء للنادي السعودي.