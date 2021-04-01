كرة يد.. قرعة أولمبياد طوكيو تضع مصر مع الدنمارك والسويد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

أسفرت قرعة أولمبياد طوكيو لكرة اليد، عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية والتي شهدت تواجد كل من الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان (البلد المنظم) والبحرين.

وأجريت صباح اليوم الخميس، قرعة قرعة اليد لأولمبياد طوكيو 2020 والتي من المقرر أن تقام في الصيف المقبل، حيث شهدت القرعة تواجد المنتخب المصري مع نظيره الدنماركي حامل لقب آخر نسختين من كأس العالم والتي كان آخرها في مصر.

وكان المنتخب الدنماركي حصل على الميدالية الذهبية في دورة ألعاب 2016 والتي أقيمت بالبرازيل عقب الفوز على فرنسا في المباراة النهائية بنتيجة (28 - 26).

في المقابل، حصل المنتخب الألماني على الميدالية البرونزية عقب الفوز على منتخب بولندا بنتيجة (31- 25) في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

ومن المقرر أن يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأوائل عن المجموعتين على أن تكون الأدوار التالية بنظام خروج المغلوب بداية من دور ربع النهائي.

وجاءت المجموعة الأولى كالتالي: النرويج - فرنسا - ألمانيا - البرازيل - إسبانيا - الأرجنتين.

أما المجموعة الثانية جاءت كالتالي: الدنمارك - السويد - البرتغال - اليابان - مصر - البحرين.

وكان من المقرر أن تقام منافسات أولمبياد طوكيو في الصيف الماضي إلا أن تم تأجيلها للصيف القادم من العام الحالي بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).