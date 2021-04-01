بواليا ينضم لبعثة الأهلي في السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

انضم الكونغولي والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول بالنادي الأهلي، إلى البعثة المتواجدة في السودان؛ استعدادا لمواجهة المريخ بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفا على المريخ يوم السبت المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وانضم بواليا إلى بعثة الأهلي، فور انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وخاض الأهلي 4 مباريات في دور المجموعات، حقق الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة وفيتا كلوب بالكونغو وتعادل مع فيتا بالقاهرة وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد المريخ في المرتبة الرابعة والأخيرة بنقطة واحدة.