المريخ: كاف وافق على دخول 1000 مشجع لمباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف دوت الزاكي المتحدث الرسمي باسم نادي المريخ السوداني، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وافق على دخول 1000 مشجع من أنصار النادي السوداني.

متحدث المريخ، قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" :"هناك حضور جماهيري يقدر بـ1000 مشجع، وتم الموافقة عليهم من كاف".

وتابع :"كان هناك اجتماع تنسيقي في الاتحاد السوداني بعد قرار كاف، الجماهير تم السماح لها بالدخول سواء في مباراة السودان الأخيرة ضد منتخب جنوب أفريقيا بالإضافة إلى مباراتي المريخ والهلال ضد الأهلي وصنداونز".

وعلّق متحدث المريخ عن حظوظ فريقه، قائلاً :"نريد التمسك بفرصة التأهل حتى ولو كانت ضئيلة".

ومن المقرر أن يستقبل المريخ نظيره الأهلي يوم السبت المقبل على ملعب "الجوهرة الزرقاء" ضمن حسابات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويأتي ترتيب المجموعة الأولى كالتالي: سيمبا التنزاني (10 نقاط) - الأهلي (7 نقاط) - فيتا كلوب (4 نقاط) - المريخ (نقطة).

جدير بالذكر أن الأهلي فاز على المريخ في مباراة الجولة الأولى بثلاثة أهداف دون رد.