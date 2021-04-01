دورة ميامي: باوتيستا اغوت يطيح بمدفيديف في ربع النهائي

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ميامي : حقق الاسباني روبرتو باوتيستا اغوت مفاجأة من العيار الثقيل باطاحته الروسي دانييل مدفيديف المصنف اول من الدور ربع النهائي لدورة ميامي لكرة المضرب، اولى دورات الالف نقطة للرجال 6 4 و6 2.

واثبت اغوت انه العقدة المستعصية لمنافسه الروسي لان حقق عليه الفوز للمرة الثالثة في ثلاث مباريات جمعت بينهما حتى الان.

ودخل مدفيديف المباراة وهو مرشح لبلوغ نصف النهائي ومتابعة عروضه القوية منذ مطلع الموسم الحالي حيث بلغ نهائي بطولة استراليا المفتوحة اولى البطولات الاربع الكبرى في الغراند سلام وتوج بطلا لدورة مرسيليا الفرنسي ليرتقي الى المركز الثاني في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين.