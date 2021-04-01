شكرا لقرائتكم خبر عن جاك جريليش .. جوهرة أستون فيلا مصدر صراع جديد بين قطبي مانشستر (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عندما نتحدث عن أفضل اللاعبين في البريميرليج هذا الموسم، فبكل تأكيد سيكون جاك جريليش، نجم أستون فيلا، وهو واحدًا من بين الأفضل في المسابقة.



جريليش سجل 6 أهداف وصنع 10 في البريميرليج هذا الموسم، وهي حصيله تهديفية (16) لا يفوقها سوى 6 لاعبين فقط في المسابقة، من حيث المساهمات التهديفية (التسجيل والصناعة).



أستون فيلا في وضع قوي للغاية للإحتفاظ بجوهرته البالغ عمره 25 عامًا، وخصوصًا بعد توقيعه لعقد جديد في الصيف الماضي لمدة خمس سنوات.

تحت قيادة المالكين الأثرياء، ناصف ساويرس وويس إيدنس، كان أستون فيلا صاحب خامس أعلى صافي إنفاق على شراء اللاعبين في سوق الإنتقالات الصيف الماضي (2020) بين أندية البريميرليج، على الرغم من التأثير المالي لوباء كوفيد 19.



وفقًا لما أوردته صحيفة تليجراف في ديسمبر، فقد قدر أستون فيلا نجمه الأول، جاك جريليش، بمبلغ 70 مليون باوند خلال الموسم الماضي، لكن السعر المطلوب للتخلي عن جوهرة النادي قد ارتفع الأن إلى أكثر من 100 مليون باوند. هذا الرقم يتوافق بشكل جيد مع تكلفة الهبوط. بشكل أساسي، حيث يريد أستون فيلا أن يضمن غطاء مالي يعوضه عن المخاطر المتوقعة في حال الهبوط للتشامبيونشيب.



لكن هذا الأن اصبح احتمالًا بعيدًا أكثر مما كان عليه الأمر قبل 12 شهرًا. حيث يتمتع الأن فريق المدرب دين سميث بعمق أكبر في قائمة الفريق من حيث الجودة، بإضافة أسماء لاعبين اثرت كثيرًا على ادائهم هذا الموسم مثل أولي واتكينز، وروس باركلي، وبرتراند تراوري والحارس إيمليانو مارتينيز، وهو ما ساعد أستون فيلا خلال الموسم الحالي على التواجد في النصف الأعلى من جدول الترتيب. وبدلاً من القلق بشأن الهبوط، أصبح الأن التوجه داخل النادي هو الإبقاء على جريليش من أجل محاولة العودة للمشاركة في المسابقات الأوروبية مرة أخرى.



ويتضح دور اللاعب مع الفريق هذا الموسم، حيث انه منذ إصابة جريليش في الساق، فاز الفيلا مرة واحدة فقط من آخر ست مباريات في البريميرليج.



كل هذا صعد من إهتمام مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بالحصول على خدمات اللاعب، وقد يكون صيفًا حاسمًا لجريليش داخل وخارج الملعب، خصوصًا مع اقتراب بطولة كأس الأمم الأوروبية واستدعاء المدرب جاريث ساوثجايت للاعب خلال فترات التوقفات الدولية السابقة (لم يستدعيه في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة).



وسيكون مانشستر يونايتد هو أحد الأندية القليلة التي لديها نفوذ مالي لشراء جريليش في الوقت الراهن. مع توجه النادي لضم أفضل المواهب البريطانية من داخل البريميرليج على مدار العقود القليلة الماضية، خاصة الآن أن اللاعبين من عصر المدرب الأسطوري، السير أليكس فيرجسون، هم صناع القرار الرئيسي للنادي حاليًا مع تواجد أولي جونار سولشاير على رأس القيادة الفنية للفريق.



افتقر فريق المدرب سولشاير إلى الإبداع والأفكار ضد الدفاعات العميقة، على الرغم من أن هذا قد تم تخفيفه منذ وصول برونو فرنانديز (ثاني أكثر اللاعبين اشتراكًا في تسجيل الأهداف هذا الموسم: 26)، لكن ذلك لم يكن كافيًا، وأنعكس على نتائج الفريق مؤخرًا مع الفشل في التفوق على فرق مثل ويست بروميتش ألبيون وشيفيلد يونايتد، وهي فرق تحتل مواقع الهبوط حاليًا في الدوري، لكن أسلوب جريليش المبهر وقدراته الفنية وقدراته على خلق المساحة لزملائه يجعله قادر على اللعب بشكل اساسي في صفوف فريق الشياطين الحمر الساعي لإستعادة مجده الغائب في الدوري منذ موسم 2012/2013.

ومثل اليونايتد، فأن مانشستر سيتي لديه القوة المالية لإجراء صفقات كبرى على الرغم من التأثير الإقتصادي للوباء. وتشكل جودة جريليش في المساحات الضيقة مكانًا في قائمة فريق المدرب بيب جوارديولا، والذي عادة ما يلعب ضد فرق تنتهج أسلوب التكتل والعمق الدفاعي.



وتشكل طريقة لعب جريليش كل ما يحبه المدرب بيب جوارديولا من لاعب وسط في فريقه، من حيث القدرات الهجومية وأيضًا إمكانية المراوغة والتسبب في عدم توازن دفاعات الخصم، وهو ما قاله بيب سابقًا عندما تحدث ذكر ذات مرة أن أندريس إنييستا هو من علمه أهمية وجود هذا النوع من اللاعبين في الفريق. وبكل تأكيد بدون الدخول في مقارانات مباشرة بين الأسطورة الإسباني وجريليش.



في النهاية، سيكون جوهرة أستون فيلا بكل تأكيد مثار صراع كبير بين قطبي مانشستر هذا الصيف، وخصوصًا اذا استمر بالمردود الذي يقدمه في الدوري هذا الموسم والذي يجعله بكل تأكيد من ضمن المرشحين لجائزة الأفضل، مع تأثيره الكبير على بزوغ نجم أستون فيلا في البريميرليج هذا الموسم.



• هذا التقرير مستوحى من صحيفة تليجراف

• الرابط الأصلي للموضوع: https://www.telegraph.co.uk/football/2021/03/31/jack-grealishs-big-summer-did-aston-villa-reach-100m-valuation/?utm_content=football&utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter#Echobox=1617259656