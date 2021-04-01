شكرا لقرائتكم خبر عن كرة يد .. قرعة أوليمبياد طوكيو .. مصر في مجموعة قوية مع الدنمارك والسويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أجريت اليوم الخميس 1 أبريل 2021 قرعة رياضة كرة اليد لـ أوليمبياد طوكيو 2020 وأسفرت قرعة كرة اليد بأولمبياد طوكيو عن وقوع مصر بالجموعة الثانية مع الدنمارك .

والسويد والبرتغال واليابان و البحرين.

وجاءت المجموعتين كالتالي

المجموعة الأولى

النرويج

فرنسا

ألمانيا

البرازيل

إسبانيا

الأرجنتين

المجموعة الثانية

الدنمارك

السويد

البرتغال

اليابان

مصر

البحرين

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأوائل من كل مجموعة للدور التالي من البطولة قبل أن يلعب كل منتخب بنظام خروج المغلوب إلى نهائي البطولة .