شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع امام المولودية والقنوات الناقلة .. وموعد المباراة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يؤدي الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك مرانه الرئيسي «الجمعة»علي ملعب 5 يوليو في الجزائر والذي ستقام عليه مباراة الزمالك والمولودية ضمن مباريات الجولة الخامسة لمباريات دوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الإفريقي.

وتغادر بعثة الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك إلى الجزائر «الخميس» بعد أداء المران قبل الأخير على ملعب عبداللطيف ابورجيلة بميت عقبة حيث رفض كارتيرون أداء اكثر من مران في الجزائر استعداداً للمواجهة مما دفعه لتأجيل السفر إلى الجزائر من الثلاثاء إلى الخميس.

وينتظر ان يخوض الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلاً من محمود جنش، حازم امام، محمود الونش، محمود علاء، عبدالله جمعة، فرجاني ساسي، طارق حامد، احمد سيد زيزو، أوباما، اشرف بن شرقي، أسامة فيصل.

ويسعي الزمالك لتحقيق الفوز بنقاط المباراة الثلاثة من اجل الإبقاء على امل التأهل لدور الثمانية والانتظار لما ستفسر عنه مباريات الجولة الأخيرة لدوري المجموعات، خصوصاً وانه لايزال بصيص الامل يداعب اللاعبين والجهاز الفني خصوصاً وان الفوز على المولودية سيفتح له باب الامل من جديد في حالة فوزهم على فريق تونجيث السنغالي في القاهرة ويبقي الامر معلق على مباراة الترجي والمولودية والتي يمني الزمالك نفسه فوز الترجي بها خصوصاً وان سيكون لديه من الدوافع الكثير الذي سيدفعه لتحقيق الفوز واقصاء الفريق الجزائري خارج البطولة.

وتقام المباراة عند التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب 5 يوليو في الجزائر والتي ستنقلها قناة بين سبورت صاحبة الحقوق الحصرية لمباريات دوري رابطة الأبطال الإفريقي.