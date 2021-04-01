الدوري الاميركي للمحترفين: ميلووكي يفسد بداية دراموند مع ليكرز

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لوس انجليس : افسد ميلووكي باكس خوض جون دراموند اول مباراة رسمية في صفوفه فريقه الجديد لوس انجليس ليكرز بالفوز على الاخير 112 97 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وسجل للفائز جرو هوليداي 28 نقطة واضاف النجم اليوناني يانيس انتيتوكونمبو 25 نقطة. وشهدت المباراة مشاركة يانيس الى جانب شقيقيه تاناسيس وكوستاس ليصبحوا ثاني ثلاثة اشقاء يشاركون ضمن مباراة واحدة في تاريخ الدوري الاميركي للمحترفين.

وشهدت المباراة مشاركة اولى لدراموند في صفوف لوس انجليس ليكرز بعد انتقاله الى صفوفه بصفقة حرة بعد تحريره من فريقه السابق كليفلاند كافالييرز قبل ثلاثة ايام. ولم يكمل دراموند المباراة لانه تعرض لاصابة في ابهام قدمه.

واستمر غياب نجمي ليكرز ليبرون جيمس (كاحل) وانتوني ديفيس (ربلة الساق).

وتخلف باكس في نهاية الربع الاول بنتيجة 24 30 لكنه قلب الامور في صالحه في نهاية الربع الثاني ليتقدم بفارق 8 نقاط (57 49).

وانتزع بروكلين نتس صدارة المنطقة الشرقية من فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بفوزه على هيوستن روكتس 120 108.

واستغل نتس سقوط فيلادلفيا امام دنفر ناغتس 95 104 قبل 24 ساعة، ليزيحه عن الصدارة بعد ان حقق فوزه ال19 في اخر 23 مباراة.

ولم يكن فوز بروكلين نتس سهلا لانه تخلف في الارباع الثلاثة الاولى قبل ان يحسم الامور في صالحه في الربع الاخير على الرغم من انه خاضه في غياب نجمه جيمس هاردن الذي اصيب بتمدد عضلي في ساقه علما بانه كان يواجه فريقه السابق.

وعلق مدرب بروكلين ستيف ناش على اصابة هاردن بقوله "سنراقب الامر، لكننا واثقون بان الامر (غيابه عن الملاعب) لن يستغرق وقتا طويلا".

وساهم في الفوز كل من كايري ايرفينغ بتسجيله 31 نقطة و12 تمريرة حاسمة، واضاف جو هاريس 28 نقطة، في حين استمر غياب كيفن دورانت لاصابة في الفخذ.

وتعملق السلوفيني لوكا دونتشيتش وقاد دالاس مافريكس الى الفوز على بوسطن سلتيكس 113 108 بتسجيله 36 نقطة بينها 7 رميات ثلاثية.

وكان مافريكس في طريقه الى فوز سهل عندما تقدم على منافسه بفارق 23 نقطة (90 73) في نهاية الربع الثالث لكن سلتيكس قلص الفارق الى اقل من 10 نقاط في الربع الاخير من دون ان ينجح في قلب الامور في صالحه.

اما افضل مسجل في صفوف بوسطن فكان جايسوت تايتوم مع 25 نقطة واضاف جيلين براون وكيمبا ووكر 24 و22 نقطة تواليا.