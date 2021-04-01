شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عودة المنافسات الأفريقية.. تعرف على فرص الأهلي والزمالك في التأهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود من جديد عجلة المنافسات الأفريقية في دوري الأبطال إلى الدوران بعد فترة من لتوقف الدولي، لاستكمال التصفيات الأفريقية للمنتخبات المؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون 2022، ويمثل فريقا الأهلي والزمالك الكرة المصرية في النسخة القائمة من دوري أبطال أفريقيا، حيث اقترب القطبان من خوض المباريات الأخيرة في دور المجموعات وحسم التأهل إلى ربع النهائي.

موقف الأهلي

يحتل النادي الأهلي المركز الثاني في مجموعته بدوري أبطال فريقيا برصيد 7 نقاط حصدها المارد الأحمر، بعد الفوز على المريخ السوداني ثم الخسارة من سيمبا في تنزانيا، والتعادل مع فيتا كلوب بالقاهرة قبل أن يفوز عليه خارج الديار، وجاء ترتيب مجموعة الأهلي كالتالي:

سيمبا التنزاني: 10 نقاط

الأهلي: 7 نقاط

فيتا كلوب: 4 نقاط

المريخ السوداني: نقطة

ويحتاج النادي الأهلي إلى 3 نقاط فقط لضمان التأهل من مجموعته، حيث في حالة فوز فيتا كلوب بكلتا مباراتيه المتبقيتين لن يتخطى 10 نقاط وفي حالة تساويه مع الأهلي في النقاط ستحسم المواجهات المباشرة بطاقة التأهل لصالح الأهلي.

موقف الزمالك

أما في مجموعة الزمالك يبدو الأمر أكثر صعوبة، خاصة بعد الخسارة من الترجي التونسي ذهاباً وإياباً، وجاء ترتيب مجموعة الزمالك كالتالي:

الترجي التونسي: 10 نقاط

مولودية الجزائر: 8 نقاط

الزمالك: نقطتين

تونجيت: نقطة واحدة

الزمالك أصبح مطالبا بضرورة تحقيق الفوز في مباراتي الجولتين الخامسة أمام مولودية الجزائر والسادسة أمام تونجيث السنغالي، للوصول للنقطة 8، مع خسارة المولودية نفس الجولتين أمام الزمالك والترجي ليتجمد رصيده عند النقطة 8، ولكن سيتأهل الزمالك لتفوقه في المواجهات المباشرة أمام مولودية الجزائر بعدما سبق التعادل في القاهرة وحال فوز الزمالك في الجزائر.